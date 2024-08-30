За случайное убийство пенсионера ямальца приговорили к принудительным работам

В Ямальском районе вынесли приговор мужчине, который убил пенсионера одним ударом за отказ дать прикурить. Его отправили на принудительные работы на срок 1 год 4 месяца с удержанием 20% из зарплаты в доход государства. Об этом сообщили в следственном управлении СК Ямала.

«В селе Сеяха Ямальского района вечером 29 февраля 2024 года 30-летний мужчина, находясь около магазина, подошёл к ранее незнакомому пожилому человеку с просьбой дать ему сигарету. Получив отказ, мужчина нанёс сельчанину удар кулаком в область головы», – напоминают обстоятельства ЧП в Следкоме.

70-летнйи пенсионер упал и ударился головой. Спустя неделю он умер в больнице, травма головы оказалась очень серьёзной.

Квалификация преступления ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ямальский район, Наталья Ефремова

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