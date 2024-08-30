На Ямал снова приедут школьники из Белгородской области

Дети из Белгородской области снова приедут на Ямал. Об этом договорились округ и губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков, написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Ребята смогут спокойно продолжить обучение, занятия спортом или творчеством, а их родители будут уверены, что дети в безопасности. Окружим заботой и вниманием. Оставаться дети будут столько, сколько потребуется», – добавил глава региона.

Детей планируют разместить в Салехарде и Ноябрьске. Ожидается прибытие 170 школьников разных возрастов. Все расходы за проживание округ возьмет на себя. В Салехарде ребята разместятся в санаторно-лесной школе, обучаться они будут в школах города. В Ноябрьске дети будут проживать в центре духовно-нравственного воспитания, опорной образовательной организацией выступит гимназия № 1. Для комфорта и безопасности школьников до гимназии будет организован транспорт.

Весной 2024 года ребята из Белгородской области приезжали на Ямал и учились в ямальских школах.

Салехард, Наталья Ефремова

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