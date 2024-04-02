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Вторник, 2 апреля 2024, 09:57 мск

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Дети из Белгородской области будут учиться в школе №3 Лабытнанги

фото – тг-канал Марины Тресковой

Прибывшие из Белгородской области в Лабытнанги школьники будут учиться в школе №3. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

«К нам приехали 66 школьников, и мы делаем всё возможное, чтобы южанам на северной земле было тепло и комфортно. Ребят разместили в филиале Ямальского многопрофильного колледжа, обеспечили всем необходимым, в том числе тёплыми вещами. Подготовили обширную развлекательную программу. С завтрашнего дня ребята начнут обучение в школе №3, в отдельных классах. Внеурочную программу выберут сами по желанию», – написала градоначальник в своих соцсетях.

Школьники из Белгородской области также приехали в Салехард и Ноябрьск.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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