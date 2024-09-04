Прокуратура заставила «Транснефть-Сибирь» заняться восстановлением нельмы после бурения скважин в воде

Компания АО «Транснефть-Сибирь» игнорировала требование о выпуске молоди рыб после бурения скважин в воде. Компания занялась рыбовосстановлением только после вмешательства прокуратуры.

«Акционерное общество при строительстве разведочных скважин на водных объектах рыбохозяйственного значения не устранены негативные последствия такого воздействия посредством искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов», – рассказали в ведомстве.

Природоохранный прокурор внёс представление об устранении нарушений закона руководителю организации, а также возбудил административные дела по ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания).

По результатам его рассмотрения предприятие заключило договор с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на выпуск в 2024 году молоди нельмы в количестве 834 тыс. штук.

Штрафы уплачены в полном объёме.

В 2022 году в тюменском суде осудили заместителя главного инженера «Танснефть-Сибирь» Александра Матаева. Его признали виновным в получении взяток.

Салехард, Наталья Ефремова

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