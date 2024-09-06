На Ямале такси заставят нарисовать «шашечки» на машинах

Власти Ямала продолжают ужесточать требования к такси. Губернатор Дмитрий Артюхов подготовил законопроект о «шашечках» для автомобилей такси. Они станут обязательными.

«Легковое такси должно соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного базового цвета автомобиля и полосы шириной 10 сантиметров, представляющей собой композицию из чёрных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке», – говорится в проекте закона ЯНАО. Очевидно, его рассмотрят на ближайшем заседании ЗС ЯНАО.

Также машина, которую будут использовать в качестве такси, должна соответствовать экологическому классу не ниже третьего.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Если разрешение на право перевозок пассажиров получено ранее 1 марта 2025 года, такси имеет право ездить без «шашечек», но не более пяти лет.

Ранее власти Ямала запретили иностранцам работать в такси.

Салехард, Наталья Ефремова

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