Бывший зам губернатора Артюхова побеждает на довыборах в Тюменскую облдуму

Бывший заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова – Александр Мажаров набирает наибольшее число голосов на довыборах в Тюменскую областную думу. Он выдвигался по одномандатному округу Ноябрьск-Муравленко.

Согласно данных Избиркома, выдано было 29 856 бюллетеней. Посчитано по данным на 11 вечера 8 сентября 29 323 бюллетеней. Из них большинство – «за» г-на Мажарова (15 875).

Г-н Мажаров потерял пост в правительстве ЯНАО в сентябре 2023 года после утверждения Дмитрия Артюхов на новый срок. В Тюменской облдуме он займёт место Владимира Пушкарёва, который стал сенатором.

Муравленко, Наталья Ефремова

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