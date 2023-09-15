Тюменские депутаты освободили от обязанностей альпиниста Пушкарёва

Депутаты Тюменской областной думы лишили полномочий Владимира Пушкарёва, который стал новым сенатором от правительства Ямала.

Решение о назначении нового представиеля региона в Верхней палате ранее принял губернатор Дмитрий Артюхов.

Г-н Пвушкарёв занял место Елены Зленко. Чем она займётся в дальнейшем – пока неясно. Она не ответила на звонок журналиста.

Г-н Пушкарёв представлял в областной думе одномандатный округ Ноябрьск-Муравленко. Соотвественно, в Тюменской области должны пройти довыборы. роки новой кампании пока не обозначены. Вместе с тем известно, что ушедший в отставку замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров может попробовать себя в публичной политике – инсайдер из правительства округа не исключает, что он будет участвовать в выборах в Тюменскую облдуму.

Тюмень, Салехард, Наталья Ефремова

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