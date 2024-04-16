Очередной экс-заместитель губернатора Ямала ищет место в Тюменской областной думе

Бывший заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров намерен продолжить карьеру в качестве депутата в Тюменской областной думе. Он подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», пишет тг-канал «Погоны и галстуки».

«Документы Мажаров подал в Салехарде. В Тюменской думе он планирует получить мандат, освободившийся после сложения полномочий Пушкаревым, получившим пост сенатора от ЯНАО в Совете Федерации», – говорится в сообщении.

В ямальском отделении «Единой России» не смогли ответить, подал ли документы г-н Мажаров. Там обещали уточнить информацию и перезвонить.

На сайте ПГ-2024 фамилии Мажарова в списке кандидатов для участия в праймериз на довыборах в тюменскую думу пока нет.

Александр Мажаров покинул правительство ЯНАО в сентябре 2023 года, после того, как был утверждён на новый срок губернатор Дмитрий Артюхов.

Переход замов губернатора в областную думу – не редкость для политиков «тюменской матрёшки». В числе бывших заместителей главы ЯНАО, получивших мандат – Ирина Соколова, экс-куратор внутрипола в автономном округе.

Салехард, Наталья Ефремова

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