Ямальский сенатор Пушкарёв заявил о желании покинуть СовФед

Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарёв подал документы для участия в праймериз «Единой России». Предварительное голосование должно определить кандидатов от партии на выборах в Заксобрание региона.
Как сообщил г-н Пушкарёв, он сможет лучше работать на регион, будучи региональным депутатом.
«Считаю, победа на выборах нового созыва депутатов ямальского парламента даст мне возможность бороться за улучшение качества жизни ямальцев, развитие инфраструктуры, сохранение экологии и культурного наследия северных народов», – написал сенатор в своём тг-канале.
Он не написал, почему желает уйти из СовФеда.
Собеседник в правительстве ЯНАО отмечает, что в дейстительности Владимир Пушкарёв не намерен покидать пост сенатора. Вероятно, в этом случае участие в праймериз «ЕР» можно расценивать как желание Пушкарёва помочь однопартийцам привлечь внимание к предварительному голосованию.
Регистрация кандидатов предварительного голосования партии продлится до 24 апреля. Само голосование пройдёт с 19 по 25 мая.
Салехард, Наталья Ефремова
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