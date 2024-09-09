В Салехарде оппозиция получила три мандата в гордуме

В Салехарде оппозиционные партии получили три мандата. Справороссов в думе столицы Ямала представит Эдуард Аюпов, коммунистов – Николай Мицкевич, либерал-демократов – Сергей Созонов. Все они прошли в округе №2.

Остальные 18 депутатов – единороссы. В их числе Марина Барт, Тамара Токманцева, Олег Шинкарёв, Вадим Кугаевский, Александр Чибисов, Роман Арефьев, Галина Косыгина, Юрий Новопольцев, Светлана Хабирова, Ильфат Хафизов, Иван Новицкий, Оксана Сайдашева, Денис Теленков, Ольга Лалетина, Игорь Павлиский, Марианна Полякова, Светлана Терре, Евгений Федотов.

Об этом сообщает избирательная комиссия ЯНАО утром 9 сентября.

Салехард, Наталья Ефремова

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