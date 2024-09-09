Четыре мандата получили оппозиционные партии в гордуме Ноябрьска

Четыре мандата получили оппозиционные партии в новой гордуме Ноябрьска. Два – у ЛДПР. В думу пройдут их представители Сергей Швидченко и Дмитрий Швайка. Один – у коммунистов. Представлять КПРФ в думе Ноябрьска будет директор сельхозкомплекса «Ноябрьский» Анна Голубева. От справороссов в думу проходит Сергей Созин.

Остальные 21 человек – единороссы. Это Евгений Забигулин, Олег Зиннер, Куликова Елена, Антон Сухов, Юрий Беспалов Валко Сергей, Павел Соколов, Умецкая Алла, Андрей Шнитко, Максим Солодов, Валентин Цыганков, Евгений Черный, Артур Галимулин, Рашид Ибрагимов, Геннадий Королёв, Елена Орлова, Игорь Пронин, Оксана Гончарова, Татьяна Моргун, Сухова Елена и Владислав Тракслер.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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