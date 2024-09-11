СМИ выяснили, кому принадлежал сожжённый вертолет

СМИ выяснили, кому принадлежал вертолет, который сожгли в Ноябрьске подростки.

Как сообщает «МК Ямал» со ссылкой на свои источники, МИ-8Т с бортовым номером RA-24519 эксплуатировался АК «Ютэйр». Он был выпущен более 39 лет назад Улан-Удэнским авиационным заводом.

Напомним, юные поджигатели вертолета Ми-8, который сгорел в Ноябрьске в ночь с 10 на 11 сентября 2024 года, пробрались на охраняемую территорию через дыру с заборе. В настоящее время подростки находятся в больнице под охраной. Уточняется, что задание поджечь вертолет мальчикам пришло через Telegram. За «работу» им пообещали заплатить 5 миллионов рублей.

Салехард, Елена Васильева

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