В Ноябрьске ещё расследуют дело о поджоге вертолёта по заказу из Украины

В Ноябрьске ещё не передали дело о поджоге вертолёта в суд. Обвиняемыми в деле являются двое подростков, на момент ЧП им было 13 и 14 лет. Они ночью проникли на территорию аэропорта и облили бензином воздушное судно «Ютэйра», затем подожгли его. Один из мальчиков получил ожоги. ЧП случилось 11 сентября 2024 года.

«На завершающей стадии находится уголовное дело в отношении местных жителей, совершивших по заказу спецслужб Украины поджог вертолёта МИ-8. Следствием установлено, что за обещанное вознаграждение в четыре млн рублей проникли на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, где, воспользовавшись бутылками с бензином, подожгли воздушное судно. В ходе следствия была дана правовая оценка действиям всех виновных, от охранников до директора аэропорта, внесены представления об изменении системы безопасности объекта», – отметил в свежем интервью «Российской газете» руководитель Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России Александр Перепелицын.

В январе он уже сообщал о заершении расследоания дела, однако, очевидно, следствие было продлено. Квалификация обинения: ст.205 УК РФ «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, комментируя ЧП, отмечал, что «ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни и, тем не менее, такое информационное взаимодействие по лёгкому заработку привело к столь серьёзным последствиям».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube