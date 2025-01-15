Следственный комитет завершает расследование дела о поджоге подростками вертолета в Ноябрьске

Следственный комитет завершает расследование резонансного уголовного дела о поджоге подростками вертолета в аэропорту Ноябрьска, который произошел в ноябре прошлого года. Как рассказал «Российской газете» руководитель Центрального МСУТ СК России Александр Перепелицын, версия о том, что подростки стали жертвами мошенников, подтверждается.

«Злоумышленники действовали по указанию лица в мессенджере за обещанное денежное вознаграждение в размере четырех миллионов рублей. Для совершения задуманного они использовали бутылки с бензином», – рассказал он.

Напомним, двое несовершеннолетних ночью 11 сентября 2024 года проникли на территорию воздушной гавани и подожгли вертолет Ми-8. Он выгорел полностью, а сами школьники получили ожоги. Сообщалось, что ущерб от поджога составил около трехсот миллионов рублей.

Подростков задержали. Ведется расследование в отношении всех виновных лиц: от охранников до директора аэропорта, подчеркнули в СК. После того, как уголовные дела поступят в суд, следователи направят представление в контролирующие органы и руководству аэропорта, чтобы меры безопасности на транспортном объекте были усилены.

«В ходе следствия мы фиксируем, что диверсанты, в основном, действуют по указанию лиц, находящихся за рубежом, с которыми контактируют в соцсетях. Часто заказчики просят несовершеннолетних выполнить с первого взгляда простое задание: написать что-то на стене, отнести сверток с непонятным содержимым по адресу. После выполнения задания подростку говорят, что он совершил преступление, и если хочет уйти от ответственности, то нужно выполнить новое, которое зачастую оказывается последним, так как далее следует задержание и привлечение к уголовной ответственности», – рассказал Перепелицын.

По его данным, суммы, которые обещают «заказчики», варьируются от десяти тысяч рублей до нескольких миллионов. «Вот только практика показывает, что исполнители никаких денег не получают, так как их либо обманывают заказчики, либо задерживают правоохранительные органы», – добавили в Центральном МСУТ СК России.

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© 2025, РИА «Новый День»

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