Губернатор Артюхов дал поручения после поджога вертолёта подростками в аэропорту Ноябрьска

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что после поджога вертолёта в аэропорту Ноябрьска появились вопросы к безопасности объекта. Кроме того, он поставил задачу усилить профилактику таких ЧП с помощью бесед в школах. Поджог совершили два семиклассника.«Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни»,– отметил глава округа на заседании правительства округа. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. Но фактически подростков втянули в совершение серьёзного преступления за денежное вознаграждение. Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни и, тем не менее, такое информационное взаимодействие по лёгкому заработку привело к столь серьёзным последствиям. Конечно, возникают вопросы по безопасности наших ключевых транспортных объектов, уверен, с собственником аэропорта ещё будет проводиться серьёзная работа, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Если даже дети смогли попасть на территорию, то что говорить о подготовленных взрослых. Здесь явно, несмотря на усилия, которые все предпринимают, ещё есть слабые места – из этого нужно сделать все необходимые выводы», – сказал Дмитрий Артюхов.

Он поручил сотрудникам системы образования заняться профилактикой подобных случаев, а также внедрять уроки цифровой гигиены.

Семиклассники проникли на территорию аэропорта в ночь на 11 сентября и подожгли вертолёт «Ютейр». Как писало издание BAZA, подросткам обещали 5 млн рублей. Они сбежали с места ЧП, но так как один из них получил ожог, вынуждены были обратиться в «скорую».

Обновленную площадь перед аэропортом Ноябрьска открыли буквально несколько дней назад. Ее ремонтировали за счёт округа.

Основной собственник аэропорта – компания «Ютэйр».

Ноябрьск, Салехард, Наталья Ефремова

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