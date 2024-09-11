Прокуратура проверяет информацию о поджоге вертолёта школьникам в Ноябрьске

Прокуратура начала проверку по сообщению о том, что в Ноябрьске двое подростков сожгли вертолёт на аэродроме. Информация о ЧП появилась в тг-канале издания «BAZA».

«По данным «Базы», в ночь на 11 сентября двое парней в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолётной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью и подожгли», – уточняет издание.

Подростков задержали, так как они получили травмы и вынуждены были обратиться за медпомощью.

Как пишет здание, школьники признались, что за поджог им пообещали пять млн рублей. «Также парни признались, что несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи. За это они получили 30 тыс. рублей», – добавили в издании.

В прокуратуре Ямала агентству «Новый День» сообщили, что проверяют информацию.

фото – тг-канала BAZA

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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