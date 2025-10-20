В Ноябрьске осудят только одного из двух сжигавших вертолёт подростков

Один из обвиняемых в поджоге вертолёта в Ноябрьске подростков помещён в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Его не будут судить, он не достиг возраста уголовной ответственности. На момент поджога ему было 13 лет. Второму подростку 15 лет. Его осудят. Речь идёт о поджоге вертолёта в аэропорту Ноябрьска, который школьники совершили по заказу спецслужб Украины. Квалификация обвинения: ст.205 УК РФ «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

О ходе расследования рассказал руководитель отдела криминалистики Центрального МСУТ СК России Павел Абрамов в разговоре с корреспондентом издания «Комсомольская правда» – Ямал».

Он уточнил, что в школе подростки учились удовлетворительно, общественной жизнью школы не интересовались. Один из парней уже попадал в поле зрения правоохранителей: он даже состоял на профилактическом учёте за кражу в магазине. Эти данные прямо противоположны оценкам, которые ранее дал ребятам глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Губернатор сообщал, что семиклассники были на хорошем счету и участвовали в школьной жизни.

По словам г-на Абрамова, эти же подростки по команде «куратора» уже портили имущество: поджигали вышку сотовой связи. Когда они поджигали вертолёт в аэропорту Ноябрьска, пострадали сами. Им пришлось обратиться в больницу с ожогами. И именно поэтому их почти сразу нашли. Ямальцы рассчитывали получить около пяти млн рублей за своё преступление.

«Подростки на первом же допросе у следователя сознались в совершении поджога вертолёта, а также и сотрудничали со следствием», – рассказал Павел Абрамов.

Выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении организаторов теракта, следствие по нему продолжается. Осудили охранника аэропорта: он заплатит штраф. Мужчина покинул рабочее место и не контролировал перрон.

Владелец вертолёта – АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» – оценили ущерб от потери воздушного судна в 59 млн рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

