Охранник аэропорта Ноябрьска заплатит штраф: просмотрел подростков, которые по заказу украинцев сожгли вертолет

Суд оштрафовал охранника аэропорта Ноябрьска, не уследившего за подростками, которые сожгли вертолёт по заказу спецслужб Украины. Мужчина покинул рабочее место и не контролировал перрон. Об этом сообщает центральное следственное управление на транспорте.

Напомним, что громкое ЧП случилось 11 сентября 2024 года.

«Охранник самовольно покинул рабочее место и не обеспечил непрерывное, круглосуточное наблюдение за сохранностью воздушных судов, базирующихся в аэропорту. Группа несовершеннолетних, по заказу спецслужб Украины, за обещанное вознаграждение в 4 млн рублей, проникла на территорию перрона аэропорта, где, используя бутылки с бензином, подожгла вертолет МИ-8»,– напомнили следователи.

Собственнику вертолета – компании АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» – причинён крупный имущественный ущерб на 59 млн рублей.

52-летний мужчина признан виновным в преступлении, которое описано в ч. 1 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Расследование уголовного дела в подростков, совершивших теракт, находится на завершающем этапе.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов отмечал, что это ребята из благополучных семей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

