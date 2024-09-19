Бастрыкин потребовал доклад о расследовании новых избиений в детсаду на Ямале

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался избиениями детей в детсаду Нового Уренгоя. Он поручил ямальским следователям подготовить для него доклад о расследовании уголовного дела по данному факту. О ЧП в газовой столице он узнал из письма в его приёмную «Вконтакте».

«Женщина просит взять на контроль ход установления обстоятельств совершения воспитателем детского сада в городе Новом Уренгое противоправных действий в отношении малолетних, в том числе её племянника. С прошлого года женщина систематически проявляла жестокость к воспитанникам, избивала и унижала детей, что привело к нервно-психическим расстройствам у них. Несмотря на то, что указанные факты выявлены в январе текущего года, воспитатель до сих пор к ответственности не привлечена», – объяснили в информационном центре СК России

Как писало издание «Ямал 1», в январе 2024 года один из воспитанников садика «Ёлочка» пришёл домой со следами побоев. Оказалось, что и другие дети жаловались на рукоприкладство воспитательницы.

«У детей были различные повреждения. Кого-то она хватала за руки, другим доставалось линейкой по ногам и губам. Кроме того, дети подвергались моральному и психологическому насилию, после чего стали замкнутыми и отстранёнными», – рассказывают «Ямал 1» родственники пострадавших несовершеннолетних.

Воспитателя отстранили от работы. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Дело возбуждено. Следователи проводят экспертизы.

Ранее осудили воспитателя детсада «Мишутка» в Губкинском за жестокое обращение с детьми.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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