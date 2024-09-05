Осуждённая за истязание детей воспитательница из Губкинского выплатит ребёнку 300 тыс. рублей

Воспитательница частного детсада «Мишутка» из Губкинского, которая избивала малышей, выплатит 300 тыс. рублей семье пострадавшего ребёнка. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала, которая подавала иск о выплате компенсации морального вреда.
Ранее стало известно, что женщину осудили условно.
Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями).
«Воспитательница с июля по август 2023 систематически причиняла физические и психические страдания посредством побоев и иных насильственных действий малолетнему воспитаннику детского сада», – уточнили в прокуратуре.
Губкинский, Наталья Ефремова
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