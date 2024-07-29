За жестокое обращение с малышами воспитательнице из Губкинского дали условный срок

Воспитательнице частного детсада, которая грубо обращалась с малышами, дали условный срок. Ей назначено наказание в виде трёх лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Она также не имеет права заниматься педагогической деятельностью на протяжении на 2,5 лет. И ей придётся выплатить компенсации родителям детей, которые пострадали. Об этом сообщает следственное управление СК Ямала.

В уголовном деле пострадавшими были два воспитанника частного детсада «Мишутка». «Следствием и судом установлено, что воспитатель детского сада систематически применяла насилие в отношении двух малолетних воспитанников», – говорится в материалах СУ СК ЯНАО,

Правоохранители занялись детсадом после того, как в городской группе «Вконтакте» появилась нарезка видео из учреждения. Сотрудница хватает детей, грубо их поворачивает, волочит, тащит за ручки, ударяет. «Вот, что для них является нормой в воспитании детей от года: тянут за уши, дёргают за руки, тыкают в лицо, просто игнорируют детей и повышают голос. Это не голословные обвинения, а констатация факта, взятого из видеоматериалов», – говорилось в пояснениях к видео. Съёмка получила большой отклик, люди делились своими негативными впечатлениями от детсада. Известно также, что воспитатель, которая была на видео, также работала и в муниципальном детском саду.

«Забрала свою девочку с этого сада. 2 раза отходили. В ребёнка пихали кашу, у нее началась истерика, вырвало, она мне пишет, забирайте дочь. На переносице была ссадина…. Когда приехали за дочерью, из в группе не было, воспитатель выводила детей, которые плачут в другую группу пустую. Что она там с ними делала неизвестно! Но теперь нету сомнений, что мою дочь тоже били!», – написала, например, Илона Марданова-Фазуллина.

При этом власти Надымского района сообщили, что «частный детский сад «Мишутка» – это коммерческое учреждение и управление образования не может осуществлять контроль его деятельности».

Воспитательницу осудили по п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube