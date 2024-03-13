В Губкинском следователи возбудили дело из-за грубого обращения с малышами в детсаду

В Губкинском проверят частный детский сад «Мишутка» после жалоб родителей на жестокое обращение с детьми. Видео нескольких инцидентов опубликовано в группе «Губкинский.ком».

«Вот, что для них является нормой в воспитании детей от года: тянут за уши, дёргают за руки, тыкают в лицо, просто игнорируют детей и повышают голос. Это не голословные обвинения, а констатация факта, взятого из видеоматериалов», – говорится в сообщении.

Автор поста поясняет: нарезки в видео относятся к периоду конец 2023 года – 2024 год. «Руководитель просто игнорирует родителей. Никто не провёл собрание и даже не извинился за данные прецеденты. Руководство никак не реагирует ни на словесные, ни на письменные жалобы родителей», – отмечают люди.

В Следкоме Ямала отметили, что обнаружили этот пост и уже возбудили дело.

«Пуровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего). В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности работников и руководства учреждения», – уточнили следователи.

Губкинский, Наталья Ефремова

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