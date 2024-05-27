Дело воспитателя детсада Губкинского об избиении малышей дошло до суда

В Губкинском будут судить бывшего воспитателя частного детского сада «Мишутка» за избиение малышей. В материалах уголовного дела речь идёт о применении насилия к двум воспитанникам, рассказали в прокуратуре. О том, что работники учреждения жестоко обращаются с детьми, стало известно весной 2024 года – видеофрагменты даже появились в Сети. После этого Следком заявил о возбуждении уголовного дела. Расследование завершено.

«По версии следствия, воспитатель детского сада систематически применяла насилие в отношении двух малолетних воспитанников, в результате чего они испытывали физические и психические страдания. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение законного представителя малолетнего воспитанника», – уточнили в ведомстве.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями).

При этом представители управления образования Губкинского сообщали, что не имеют возможности наказать частный детсад.

«Частный детский сад «Мишутка» – это коммерческое учреждение, созданное индивидуальным предпринимателем. Этот детский сад не является муниципальным, поэтому управление образования не может осуществлять контроль его деятельности», – говорили чиновники.

Губкинский, Наталья Еремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube