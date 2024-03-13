Прокуратура после жалоб на жестокость воспитателей проверила частный детский сад на Ямале

Прокуратура Ямала также проверит частный детский сад «Мишутка», где воспитатели жестоко обращались с малышами. Ранее следователи сообщили, что после поста в соцсетях возбудили уголовное дело.

«Кроме того, с привлечением специалистов сотрудниками прокуратуры проверено исполнение санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, норм противопожарной безопасности в образовательной организации. Результаты проверки поставлены на контроль», – рассказали в прокуратуре. Однако итоги проверки там не озвучили.

Видеозапись из помещений детского сада опубликовали в группе «Губкинский.ком» «Вконтакте». В посте сообщалось, что руководство детсада не реагирует на жалобы родителей воспитанников.

Губкинский, Наталья Ефремова

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