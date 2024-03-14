Малышей из детсада «Мишутка» в Губкинском после скандала переведут в другие сады

Детей из частного детсада «Мишутка» в Губкинском переведут в муниципальные учреждения. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко в своём аккаунте в телеграм вечером 13 марта. Ранее в Сети появилось видео жестокого обращения воспитателей «Мишутки» с малышами.

«Сегодня вечером встречался с родителями, чьи родители посещали этот частный детский сад. Обсудили инцидент. Приняли решение перевести всех детей в муниципальные детские сады. А также рассмотрим возможность установки камер видеонаблюдения во всех группах», – пообещал градоначальник.

«Все виновные обязательно понесут заслуженное наказание», – заявил мэр.

При этом в комментариях к посту представители управления образования Губкинского отметили, что не имеют возможности наказать частный детсад.

«Частный детский сад «Мишутка» – это коммерческое учреждение, созданное индивидуальным предпринимателем. Этот детский сад не является муниципальным, поэтому управление образования не может осуществлять контроль его деятельности. К сожалению, у нас нет полномочий, чтоб принять какие-либо меры воздействия к указанному учреждению. Безусловно, такие детские сады должны соответствовать определенным требованиям (лицензионным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и т.д.). В частных детских садах государственный контроль осуществляется специальными органами, которые проверяют соблюдение правил и стандартов: Роспотребнадзор, Пожнадзор и т.д.. В случае нарушения установленных требований, к такому учреждению, со стороны уполномоченных органов должны быть приняты необходимые меры, направленные на исправление ситуации», – говорится в официльном комментарии ведомства.

Ранее следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Прокуратура также проводит проверку. Помимо действий воспитателей надзорная инстанция изучила также санитарные условия и пожарную безопасность в детском саду.

Губкинский, Наталья Ефремова

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