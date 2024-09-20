Пожар на месторождении в Пуровском районе привёл к травмированию рабочего

Травмирование рабочего во время пожара на месторождении в Пуровском районе стало поводом для возбуждения уголовного дела. ЧП случилось ещё в марте 2023 года.

«На территории одного из месторождений работники подрядной организации приступили к ремонтным работам на производственном объекте. В ходе выполнения работ в результате допущенных нарушений требований промышленной безопасности произошло воспламенение паровоздушной смеси, вследствие чего 55-летнему рабочему коммерческой организации причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью», – сообщили в Следкоме Ямала.

Квалификация дела – ч.1 ст.217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

В июле 2024 года на месторождении «Роспан» в Пуровском районе прогремел взрыв. По данным на 26 июля, пострадавших в ходе инцидента было девять, один человек умер, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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