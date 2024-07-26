Ростехнадзор расследует причины ЧП на ямальском месторождении

Ростехнадзор начал расследование причин ЧП, которое сегодня произошло на месторождении газа «Роспан» в ЯНАО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Северо-Уральским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Игоря Нисковских. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте ЧП.

Возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в ЯНАО на данный момент ликвидировано. По данным Ростехнадзора, пострадавших в ходе инцидента было десвять, один человек умер, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

СУ СКР по ЯНАО возбудило уголовное дело по ч.2 ст.217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан).

Салехард, Елена Васильева

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