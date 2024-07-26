Во время взрыва на месторождении Ямала погиб рабочий

На Восточно-Уренгойском месторождении во время взрыва 26 июля 2024 года погиб рабочий. Следователи подключились к проверке по факту ЧП. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Ямала.

«По данным следствия, 26 июля около 3 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на месторождении Пуровского района, при котором погиб один рабочий и ещё несколько человек получили травмы. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа»,– рассказали в СУ СК ЯНАО.

По факту происшествия на одном из газодобывающих предприятий возбуждено дело по ч.2 ст.217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан).

Пуровский район, Наталья Ефремова

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