На месторождении Ямала произошёл взрыв

На Восточно-Уренгойском месторождении произошёл взрыв. Прокуратура организовала проверку, сообщают в ведомстве.

«По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел хлопок. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь. В целях координации действий правоохранительных органов и экстренных служб прокуратурой незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия», – говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Обновлено в 07:44. Как сообщили в Следкоме Ямала, в результате происшествия есть погибший. Это рабочий. Есть также пострадавшие. Уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УКРФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан).

Как сообщает «пятый канал», взрыв случился в цеху переработки конденсата. «Пострадавших девять, из них один погиб. По пятерым пострадавшим информация уточняется», – сказали в пресс-службе Главного управления МЧС по ЯНАО изданию.

Причины взрыва пока неизвестны, но, по предварительной информации, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса подрядной организацией, пишет издание. Месторождение разрабатывает компания «Роспан Интернешнл» (входит в «Роснефть»).

Пуровский район, Наталья Ефремова

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