Один из пострадавших при взрыве на Ямале находится в нестабильном крайне тяжёлом состоянии

В новоуренгойской больнице сейчас проходят лечение пять пострадавших во время взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении Ямала. ЧП случилось 26 июля ночью. Один рабочий погиб, к сожалению.

«В наше учреждение обратились 10 пациентов. Три пациента были госпитализированы по тяжести состояния в отделение реанимации, двое пациентов были госпитализированы в профильное отделение для оказания медицинской помощи и пять пациентов были отпущены на амбулаторное лечение. Состояние одного пациента можно расценить как крайне тяжёлое, нестабильное. Ещё два пациента в стабильно тяжёлом состоянии. И двое пациентов в профильных отделениях в средне-тяжёлом состоянии», – рассказал и.о. замглавврача НЦГБ по лечебной работе Эльшан Асланов в интервью с агентством «Импульс Севера».

Как сообщили в Ростехнадзоре, на территории установки комплексной подготовки газа и конденсата при подготовке к проведению ремонтных работ технологического оборудования произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

Следователи возбудили уголовное дело.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube