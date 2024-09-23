Власти Нового Уренгоя заплатят за советы по украшению города 3,5 млн рублей

Власти Нового Уренгоя ищут людей, которые за них придумают, как нужно оформлять город во время праздников. За работу представители городской команды управленцев готовы заплатить 3,5 млн рублей. Аукцион по поиску подрядчика объявлен на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по разработке концепции комплексного оформления городских территорий для организации фестивальных площадок в рамках празднования 50-летия Нового Уренгоя», – так звучит название аукциона. В качестве пояснения указано, что нужно создать фирменный стиль для серии городских праздников Нового Уренгоя в соответствии с принципами использования графического стиля и брендбука города.

Фирменный стиль должен разрабатываться для шести городских праздничных мероприятий.

Заказчиком работ выступает Молодёжный центр креативных пространств и творческого развития «АРТ-резиденция».

«В графической дизайн концепции необходимо предусмотреть:

– разработку серии из 6 логотипов для городских праздников;

– разработку серии из 6 тематических паттернов;

– разработку серии из 6 ключевых рекламных образов;

– создание единообразной цветовой модели в цветовых стандартах CMYK, RGB, Pantone, RAl для использования в дизайн концепции на производстве декоративных изделий, рекламе, СМИ;

– подбор шрифтов и разработка принципов работы с типографикой в графической дизайн концепции», – говорится в материалах закупки.

Дизайнеры должны сделать работу за два месяца.

В документации говорится, что с помощью украшения Нового Уренгоя «необходимо создать образ современного развивающегося города».

Новый Уренгой будет праздновать 50-летие в 2025 году.

Действующий брендбук Нового Уренгоя

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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