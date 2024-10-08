Новый Уренгой нашёл подрядчика для советов по украшению города

Придумывать оформление для праздников Нового Уренгоя будет компания ООО «Декарт». Она получила контракт на 3,5 млн рублей от арт-резиденции. Об этом сообщается в документах закупки.

Одноимённая рекламная компания существует в Жуковском, у неё есть несколько госконтрактов. Например, на размещение баннеров социальной рекламы в Жуковском, а также на проведение разъяснительных мероприятий для населения Москвы о порядке реализации прав застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.

В конкурсе арт-резиденци Нового Уренгоя участвовали ещё две компании, они предложили более низкую цену, но контракт отдали «Декарту».

Напомним, подрядчику нужно будет создать фирменный стиль для серии городских праздников Нового Уренгоя в соответствии с принципами использования графического стиля и брендбука города. Фирменный стиль должен разрабатываться для шести городских праздничных мероприятий. 23 февраля; 24 февраля. День оленевода; 8 марта; 12 июня. День России; День работников нефтяной и газовой промышленности; День Государственного флага РФ; День народного единства.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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