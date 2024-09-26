Следователи изучают обстоятельства гибели геолога в ямальских горах

Следователи изучают обстоятельства гибели сотрудницы геологоразведочной партии. Женщину нашли на камнях в горах Приуральского района сотрудники «Ямалспаса». Подробности трагедии сообщают в Следкоме Ямала.

«23 сентября 2024 года главный топограф АО «Уральская геологосъёмочная экспедиция» выехала в горную местность Полярного Урала для проведения геологоразведочных работ. В определённое время женщина не вернулась на место, где её ожидал водитель, предварительные поиски результата не дали», – рассказали в следственном управлении.

Погибшей было около 60 лет.

25 сентября её тело обнаружили спасатели у восточного склона подножия горы. Ранее сообщалось, что спасатели предположили, что женщина могла сорваться со скалы. Следователи подтверждают, что такая версия имеет место – следы криминальной смерти не выявлены.

Сейчас силовики ждут экспертизу с целью определения причин смерти женщины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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