Следователи установили причину смерти геолога в горах Ямала

Следователи установили причину смерти геолога, которая была найдена мёртвой в горах Полярного Урала на Ямале в конце сентября. Женщина погибла от переохлаждения, сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СК Ямала. Вероятно, специалист заблудилась, её застигла непогода и выбраться к своим коллегам женщина уже не смогла.

Телесных повреждений у погибшей нет, показала экспертиза.

ЧП случилось 23 сентября в Приуральском районе. Главный топограф АО «Уральская геологосъёмочная экспедиция» выехала в горную местность Полярного Урала для проведения геологоразведочных работ. Она не вернулась к месту, где её ожидал водитель. 25 сентября тело женщины нашли сотрудники «Ямалспаса».

Погибшей было около 60 лет.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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