В Москве губернатор ЯНАО Артюхов встретился с педправления «Новатэк» Михельсоном

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Встреча прошла в Москве.
В пресс-службе правительства ЯНАО, сообщая о подписании документа, не раскрывают деталей. Соглашение описано в общих чертах: создание благоприятного инвестклимата, разработка социальных проектов и программ.
Ранее г-н Артюхов сообщал, что совместно с «Новатэком» власти планируют строительство нового кампуса колледжа в Тарко-Сале.
Москва, Салехард, Наталья Ефремова
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