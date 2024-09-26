В Москве губернатор ЯНАО Артюхов встретился с педправления «Новатэк» Михельсоном

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Встреча прошла в Москве.

В пресс-службе правительства ЯНАО, сообщая о подписании документа, не раскрывают деталей. Соглашение описано в общих чертах: создание благоприятного инвестклимата, разработка социальных проектов и программ.

Ранее г-н Артюхов сообщал, что совместно с «Новатэком» власти планируют строительство нового кампуса колледжа в Тарко-Сале.

Москва, Салехард, Наталья Ефремова

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