Депутат гордумы Салехарда Арефьев заявил об уходе на СВО

Депутат гордумы Салехарда Роман Арефьев заявил о том, что станет добровольцем в рамках специальной военной операции. Он заключил контракт с Министерством обороны России, сообщили в реготделении «Единой России».

Г-н Арефьев сообщил, что мандат депутата не сдаст.

«Окончательное решение защищать нашу Родину принял после наступления противников на Курскую область», – цитируют политика на сайте «ЕР».

В 2022 году, когда была объявлена частичная мобилизация, г-н Арефьев сообщил агентству «Новый День», что не имеет опыта боевых действий, не служил в армии, так как имеет ограничения по здоровью. Под частичную мобилизацию он тогда не попал.

Салехард, Наталья Ефремова

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