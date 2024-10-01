В Ноябрьске вахтовики убили коллегу и избили бригадира

В Ноябрьске ранее судимые жители Ставрополья убили коллегу-вахтовика и напали на бригадира, который пытался спасти рабочего. Инцидент случился несколько дней назад – 20 сентября 2024 года в микрорайоне Вынгапуровский на промзоне.

Как это часто бывает, драка случилась во время застолья.

«Рабочие-вахтовики распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта 31-летний мужчина нанёс несколько ударов кулаками в область головы коллеге. Потерпевший скончался на месте происшествия в результате причинённой ему закрытой черепно-мозговой травмы. Предотвратить избиение попытался бригадир рабочих, однако обвиняемый совместно со своим 25-летним приятелем нанесли ему ногами и кулаками множественные удары в жизненно-важные части тела», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

К счастью, бригадира спас свидетель.

Оба обвиняемые – жители Ставропольского края ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц). Кроме того, одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Они заключены под стражу.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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