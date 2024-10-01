Житель Нового Уренгоя не удержался и покурил в самолете, за что получил сразу два штрафа

Штраф получил житель Нового Уренгоя, который не смог себя сдержать и покурил в самолете во время полета.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления МВД на транспорте, инцидент случился 30 сентября на рейсе «Сочи – Новый Уренгой».

48-летний житель Нового Уренгоя позже пояснил в полиции, что вместе с супругой возвращался с отдыха. Он не смог дождаться окончания полета и покурил в туалете. В результате сработал датчик задымления и о нарушении стало известно бортпроводникам. Они и вызвали к самолету полицию – наряд встречал борт в Новом Уренгое сразу после приземления.

На нарушителя правил перелетов составили два административных протокола – за курение и неподчинение командиру воздушного судна.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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