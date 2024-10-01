Жена ослепшего машиниста экскаватора из Ноябрьска пожаловалась Бастрыкину на расследование ЧП на трубопроводе

Жительница Ноябрьска обратилась в СКР из-за того, что её мужу – машинисту экскаватора – после серьёзной травмы на производстве не выплачивают компенсацию и обстоятельства ЧП по бумагам отличаются от реальности. Мужчина получил сильные ожоги из-за ЧП на трубопроводе, он не ходит самостоятельно, ослеп и у него есть проблемы с дыханием.

Как сообщили в СК России, мужчина получил травму в марте 2023 года. Было возбуждено уголовное дело. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал от руководства ямальского следственного управления доложить итоги расследования.

«Супруг заявительницы прибыл в составе ремонтной бригады на место происшествия для устранения последствий разлива нефти в Ноябрьске в качестве экскаваторщика. В результате разгерметизации трубопровода произошёл пожар, мужчина получил ожоги тела и лица. Несмотря на оказанную медицинскую помощь пострадавший ослеп, передвигается при помощи ходунков, ему установлена трахеостома, на теле многочисленные рубцы», – рассказали в Следкоме России.

По словам супруги пострадавшего, со стороны руководства организации какой-либо помощи сотруднику не оказано, компенсационные выплаты не перечислены, в материалах расследования несчастного случая искажены обстоятельства произошедшего.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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