российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 октября 2024, 13:25 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Мэр Ноябрьска Романов выдвинулся на новый срок

фото- тг-канал Алексея Романова

Глава Ноябрьска Алексей Романов подал документы для участия в конкурсе на пост главы города. То есть он намерен остаться ещё на один срок. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник из правительства. Публично г-на Романов о своём участии в конкурсе почему-то не сообщил.

Г-н Романов в случае переназначения будет работать на посту главы третий срок подряд. Он начал работать в должности мэра в 2016 году.

Конкурс должен пройти 17 октября. Имена других претендентов не раскрыты.

Обновлено в 12:22. В мэрии Ноябрьска официально сообщили, что г-н Романов стал одним из кандидатов на пост мэра. Есть и ещё один желающий участвовать в конкурсе, его имя не раскрыто.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Нового мэра Ноябрьска определят 17 октября

В рубриках

Ямал, Сибирь, Политика, Россия,