Мэр Ноябрьска Романов выдвинулся на новый срок

Глава Ноябрьска Алексей Романов подал документы для участия в конкурсе на пост главы города. То есть он намерен остаться ещё на один срок. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник из правительства. Публично г-на Романов о своём участии в конкурсе почему-то не сообщил.

Г-н Романов в случае переназначения будет работать на посту главы третий срок подряд. Он начал работать в должности мэра в 2016 году.

Конкурс должен пройти 17 октября. Имена других претендентов не раскрыты.

Обновлено в 12:22. В мэрии Ноябрьска официально сообщили, что г-н Романов стал одним из кандидатов на пост мэра. Есть и ещё один желающий участвовать в конкурсе, его имя не раскрыто.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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