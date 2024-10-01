На Ямале объявлено штормовое предупреждение – ветер усилится до 30 метров в секунду

Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено на Ямале. По данным синоптиков, до конца 1 октября с сохранением ночью 2 октября на территории округа ожидается опасное погодное явление – в Приуральском, Шурышкарском, Тазовском и севере Надымского районов очень сильный ветер порывами 25 м/с и более. В предгорных и прибрежных районах ветер будет дуть еще сильнее – 30 м/с и более.

Как напомнают в тг-канаре регионального управления МЧС, опасность сильного ветра для людей на улице заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. В время штормового предупреждения важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов», – напоминают в УМЧС по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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