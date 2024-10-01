Депутаты Ямала придумали новый праздник

В правительстве Ямала намерены установить новый праздник – день многодетной семьи. С инициативой выступили депутаты Заксобрания, а губернатор эту идею поддержал, сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечать дату планируют в третье воскресенье сентября.
«Хорошая идея, давайте ее поддержим и заложим такую традицию в этот день поздравлять наши многодетные семьи, уделять им особое внимание», – сказал г-н Артюхов.
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»