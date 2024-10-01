Депутаты Ямала придумали новый праздник

В правительстве Ямала намерены установить новый праздник – день многодетной семьи. С инициативой выступили депутаты Заксобрания, а губернатор эту идею поддержал, сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечать дату планируют в третье воскресенье сентября.

«Хорошая идея, давайте ее поддержим и заложим такую традицию в этот день поздравлять наши многодетные семьи, уделять им особое внимание», – сказал г-н Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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