В Тарко-Сале мужчина расстрелял автомобиль соперника из-за ревности

В Тарко-Сале мужчина расстрелял автомобиль ямальца из-за ревности. К счастью, водителя пули не задели. ЧП случилось 29 сентября днём, сообщили в Следкоме Ямала.

«По данным следствия, житель Тарко-Сале, приревновав супругу к мужчине, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подстерёг соперника за городом на автодороге и выстрелил в его сторону из ружья не менее трёх раз. Выстрелы повредили салон автомобиля, за рулём которого находился потерпевший, однако самого мужчину не задели»,– пояснили следователи.

Нападавший скрылся с места преступления и спрятал ружье.

Возбуждено уголовное дело. Квалификация – ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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