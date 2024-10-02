В Муравленко бизнесмен заплатит за травму ребёнка на тюбинге

В Муравленко бизнесмен, который организовал катания на тюбинге, заплатит мальчику за травму. Подробности сообщают в прокуратуре, куда пожаловалась мать ребёнка.
«В декабре 2023 года, в результате ненадлежащего соблюдения индивидуальным предпринимателем требований безопасности при организации услуг по прокату спортивного инвентаря (тюбинга), ребёнком получены телесные повреждения и нравственные страдания в связи с длительным лечением», – говорится в сообщении ведомства.
Прокурор города в интересах мальчика направил иск в суд.
В итоге предприниматель должен выплатить в качестве компенсации морального вреда 150 тыс. рублей.
Муравленко, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»