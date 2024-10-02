В Муравленко бизнесмен заплатит за травму ребёнка на тюбинге

В Муравленко бизнесмен, который организовал катания на тюбинге, заплатит мальчику за травму. Подробности сообщают в прокуратуре, куда пожаловалась мать ребёнка.

«В декабре 2023 года, в результате ненадлежащего соблюдения индивидуальным предпринимателем требований безопасности при организации услуг по прокату спортивного инвентаря (тюбинга), ребёнком получены телесные повреждения и нравственные страдания в связи с длительным лечением», – говорится в сообщении ведомства.

Прокурор города в интересах мальчика направил иск в суд.

В итоге предприниматель должен выплатить в качестве компенсации морального вреда 150 тыс. рублей.

Муравленко, Наталья Ефремова

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