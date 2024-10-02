На Ямале матерям и женам участников СВО снова бесплатно «переобуют» машины к зиме

На Ямале более 60 автосервисов бесплатно заменят шины на транспорте семей бойцов СВО.

Супруги и матери участников СВО в октябре снова получат сертификаты на данный вид услуг. Воспользоваться ими можно во всех городах и районах округа. Наибольшее число – по семь СТО – подключились к акции в Новом Уренгое, Пуровском и Надымском районах.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, оказывать услуги шиномонтажа семьям участников СВО начали в 2023 году по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Сертификаты на четыре тысячи рублей выдают дважды в год – весной и осенью.

«Мне уже два раза меняли шины по акции. В этот раз снова хочу воспользоваться услугой мобильного шиномонтажа. Очень существенная помощь. Главное – быстро все, без всякой волокиты, не надо ждать. Обратилась, ребята в этот же день к дому подъехали и поменяли. Спасибо большое за такую помощь», – рассказала жена бойца батальона «Кедр» Анастасия Лаврук.

В Муравленко комплект шин можно поменять в пяти аккредитованных СТО. К предоставлению услуг подключился и новый автосервис крупной федеральной сети, который открылся по франшизе в мае при поддержке центра «Мой бизнес». На территории в две тысячи квадратных метров предусмотрены мойка, станция техобслуживания на шесть постов, магазин автозапчастей и товаров для туризма.

«У нас 15-летний опыт работы, но на новом месте это будет первая сезонная замена шин. По прогнозам, снег ожидается на следующей неделе, значит, пора «переобуваться». К нам можно записаться по телефону, в приложении, на сайте, в мессенджерах. Только для услуг по шиномонтажу мы выделим три поста», – рассказал владелец автосервиса Василий Сапонов.

Затраты владельцам шиномонтажных мастерских компенсируют в центрах «Мой бизнес». Заявления от предпринимателей принимают с октября. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Салехард, Елена Васильева

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