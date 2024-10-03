Ямалец пригласил к себе домой случайного знакомого и убил его

На Ямале житель Муравленко убил случайного знакомого, которого сам же пригласил к себе в гости.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 17 июня 2024 года 42-летний житель Муравленко около магазина познакомился с мужчиной и пригласил его к себе домой выпить. В квартире между ними произошел конфликт, и хозяин жилища потребовал от гостя уйти, однако тот отказался. Тогда хозяин квартиры взял нож и убил гостя ударом в горло.

В ходе следствия установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Муравленко, Елена Васильева

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