В Салехарде молодой человек отправится под суд за покупку и хранение наркотиков

В Салехарде 17-летний молодой человек с наркозависимостью пойдет под суд за покупку и хранение запрещенных веществ.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 17-летний юноша, являясь активным потребителем наркотиков, приобрел запрещенное вещество для личного пользования. Свертки с наркотиками обвиняемый хранил по месту своего жительства, где вместе с ним проживали и другие члены его семьи, в том числе малолетние.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий наркотическое вещество изъято сотрудниками полиции.
В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. В отношении наркосбытчика уголовное дело выделено в отдельное производство.
Салехард, Елена Васильева
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