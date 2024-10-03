В Салехарде молодой человек отправится под суд за покупку и хранение наркотиков

В Салехарде 17-летний молодой человек с наркозависимостью пойдет под суд за покупку и хранение запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 17-летний юноша, являясь активным потребителем наркотиков, приобрел запрещенное вещество для личного пользования. Свертки с наркотиками обвиняемый хранил по месту своего жительства, где вместе с ним проживали и другие члены его семьи, в том числе малолетние.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий наркотическое вещество изъято сотрудниками полиции.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. В отношении наркосбытчика уголовное дело выделено в отдельное производство.

Салехард, Елена Васильева

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