На Ямале департамент два года увольнял часто болеющую чиновницу

Из правительства Ямала за утрату доверия увольняют сотрудницу департамента имущественных отношений. Сегодня прокуратура ЯНАО официально сообщила, что департамент должен внести такую формулировку в трудовую книжку сотрудницы, а также внести её фамилию в федеральный реестр лиц, уволенных по утрате доверия. Ни фамилия, ни причины отставки чиновницы в официальном пресс-релизе надзорной инстанции не раскрыты. Однако агентству «Новый День» стало известно, что увольнению предшествовал долгий конфликт чиновницы и департамента имущественных отношений. Власти Ямала и сами хотели избавиться от женщины. Она два года судилась с ведомством и уходила на длительные больничные, проживая в это время в другом регионе. Речь идёт, по данным агентства «Новый День», о Динаре Ниясовой.

С 2013 года г-жа Ниясова трудилась в департаменте в должности главного специалиста отдела планирования, финансирования и учёта доходов финансово-аналитического управления. В 2021 году в департаменте провели оптимизацию, сократили один из отделов. В отдел, где трудилась Динара Ниясова, передали часть функций сокращённых сотрудников. Это случилось в ноябре 2021 года, а уже в следующем году чиновница сообщила, что ей такие условия не подходят, так как в случае возложения на неё дополнительный функций она не сможет уделять достаточно внимания своему ребёнку. Финансист обратилась в прокуратуру, а затем и в суд, чтобы её уволили с компенсациями и выплатой морального ущерба. Также она требовала определить её должностной регламент.

В 2022-2023 году чиновница продолжала работать в ведомстве, но начала уходить на длительные больничные, которые перемежались с отпусками. Как выяснил суд Салехарда, с 20 октября 2022 года по 22 января 2024 года г-жа Ниясова находилась на больничном 353 дня.

Больничные госслужащей приходили из Краснодарского края – там она жила у своей сестры в станице Динской.

В январе 2024 года финансиста Ниясову уволили за прогул. Она должна была выйти с очередного больничного 27 сентября 2023 года, но не вышла, а 28 сентября ушла в очередной отпуск. Как пояснила сама чиновница – она в этот день была у терапевта и ей поставили диагноз: «здорова». Но суд счёл это несерьёзной причиной прогула.

Параллельно в 2023 году проверку в отношении недовольной и часто болеющей чиновницы начали в аппарате губернатора ЯНАО. Выяснилось, что г-жа Ниясова не сдала вовремя декларацию о доходах за 2022 год. Правительство передало эти сведения в прокуратуру, которая обратилась в суд, чтобы чиновницу уволить.

Но и это ещё не всё. Департамент имущественных отношений Ямала, очевидно, был недоволен тем, что финансист уходит на больничные, даже не приезжая в Салехард, находясь при этом в Краснодарском крае. Поэтому ямальские чиновники сделали запрос в Депздрав Краснодарского края и социальный фонд с просьбой проверить, законно ли г-же Ниясовой выдают больничные. Там нашли нарушения (например, больничный закрывали и на следующий же день открывали снова).

Итог суда на Ямале таков: г-жу Ниясову уволят не за прогул, а из-за утраты доверия, так как она не вовремя сдала декларацию. Компенсации, о которых она просила, ей не выплатят.

Кстати, в Сети можно найти объявления от имени Динары Ниясовой – женщина предлагает северянам рассмотреть варианты покупки недвижимости в Краснодарском крае.

Салехард, Наталья Ефремова

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