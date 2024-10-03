Школьников Ямала будут готовить к олимпиадам специальные тренеры

С 15 октября в школах Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска впервые приступят к работе 15 олимпиадных тренеров. Они будут сопровождать сборные от муниципалитетов по пяти предметам – истории, обществознанию, праву, английскому и китайскому языкам. К олимпиадной подготовке приступят около 600 школьников.

На протяжении всего учебного года каждый тренер будет сопровождать по две группы из 20 школьников – 7-8 и 9-11 классов. Для учеников разработаны разнообразные форматы занятий, включая лекции, семинары и практики.

Тренеры успешно преодолели три этапа отбора. На первом – главным критерием среди 33 заявившихся участников стало наличие победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также финалистов перечневых олимпиад. Вторым этапом стало диагностическое тестирование, в ходе которого кандидаты выполняли олимпиадные задания. Третий этап заключался в индивидуальном собеседовании.

Сейчас специалисты проходят курсы повышения квалификации с преподавателями московской Ассоциации победителей олимпиад. Аналогичное обучение прошли около тысячи олимпиадных координаторов в каждой школе Ямала.

Всероссийская олимпиада школьников – интеллектуальное состязание федерального уровня, проводящееся по 24 общеобразовательным предметам. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Первый уже стартовал и продлится до ноября.

Совершенствование олимпиадного движения среди школьников является частью межведомственной программы «Ямал – территория детства», которая реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В этом году округ укрепил позиции на шестом месте по итогам участия в заключительном этапе ВсОШ среди регионов России. На Ямале победители и призеры заключительного этапа, как и подготовившие их педагоги, получают по 300 и 150 тысяч рублей соответственно, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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