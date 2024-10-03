На Ямале осудили коммерсанта за взятки на стройплощадке компрессорной станции

В Надыме за взятку осудили сотрудника организации, которая работала на Ямбургском месторождении. Мужчина заключил ненужный договор на аренду техники с бизнесменом, компания платила деньги бизнесмену, а мужчина получал «откат». Подробности сообщает прокуратура Ямала.

Обвиняемый – руководитель строительного проекта новоуренгойской коммерческой организации.

Организация, где работал осуждённый, строила компрессорную станцию на месторождении.

«Осенью 2022 года руководитель проекта «пролоббировал» заключение организацией договора аренды строительной техники с индивидуальным предпринимателем. При это он понимал, что потребность в технике отсутствует. После это он в течение семи месяцев подписывал акты приёмки выполненных работ каждый на сумму 850 тыс. рублей»,– сообщили в прокуратуре.

Предприниматель за это отдал сотруднику фирмы более 1,1 млн рублей.

Суд оштрафовал сотрудника коммерческой фирмы на 2,3 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанную с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в сфере строительства жилых и нежилых зданий на 2,5 года.

Квалификация обвинения – ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в особо крупном размере).

Надымский район, Наталья Ефремова

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